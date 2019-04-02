Eğlence ve adrenalin dolu Wonderland Eurasıa ilk ücretli misafirine 1 yıllık limitsiz giriş kartı hediye etti

Avrupa ve Asya'nın en büyük Tema Parkı WonderlandEurasia'da eğlence ve adrenalin tam gaz devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kapılarını açan WonderlandEurasia, büyük-küçük herkes tarafından çok büyük ilgi gördü. Bugüne kadar 5 milyonu aşkın misafirine ücretsiz olarak hizmet veren tema park 2 Nisan 2019 tarihinden itibaren ücretli sisteme geçiş yaptı.

WonderlandEurasia ilk giriş yapan misafirini de unutmayarak; şanslı kişiye 1 yıllık limitsiz giriş kartı hediye etti. Hediyeyi kazanan talihli Erdem Sönmez'i WonderlandEurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir kapıda karşıladı. Daha sonra sertifika takdim edilen Erdem Sönmez, hediye için çok sevindiğini, Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkından böyle bir hediye kazandığı için çok heyecanlı olduğunu ve yıl boyunca çocuğuyla birlikte geleceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bugünden itibariyle giriş ücreti 25 TL olarak belirlenen eğlence merkezinde bu ücretin 5 TL'si giriş bileti olarak alınırken, 20 TL ise kredi olarak yüklenecek. WonderlandEurasia'da diğer ücretler şu ise şöyle; Günlük Limitsiz 150 TL, Günlük Limitsiz VİP 200 TL, Yıllık Limitsiz 1200 TL, Yıllık Limitsiz VİP 1600 TL.

Bu arada eğlence dolu WonderlandEurasia, misafirlerine sürprizler hazırlamaya devam edecek. Açık ve kapalı konser alanlarının da yer aldığı Tema Park'ta, 23 Nisan-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında ünlü sanatçılar konser verecek. Show programları, dev kortejler, karnavallar, animasyon ve tiyatro gösterilerine de ev sahipliği yapacak olan WonderlandEurasia, misafirlerini yıl boyu birbirinden renkli etkinliklerle karşılayacak.