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Eğlencenin nabzı Mamak'ta atıyor

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz akşamı eğlenceleri ve yaz sineması” etkinlikleri ile 7’den 70’e herkes keyif dolu vakit geçirmeye devam ediyor.

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz akşamı eğlenceleri ve yaz sineması” etkinlikleri ile 7'den 70'e herkes keyif dolu vakit geçirmeye devam ediyor. Etkinliğin bu seferki konukları ise Ege Mahallesi sakinleri oldu. Yaz akşamı eğlencelerinin nabzının attığı Mamak'ta mahalle sakinleri birçok sürpriz gösteriyle gecenin tadını doyasıya çıkardı. Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler ise sinema gösterimi ile keyifli zaman geçirdi.


Birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz


Tüm Mamaklıları şenliklere davet eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Düzenlediğimiz etkinliklerle mahalle kültürünü yaşatmanın hazzını, bu güzel gecede vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu düzenleyeceğimiz daha birçok etkinlikte paylaşmak dileğiyle birlikte geceye renk katan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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