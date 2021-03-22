EGM ülke genelindeki Nevruz etkinlik sayılarını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl 21 Mart'ta düzenlenen Nevruz etkinliklerine katılan illerin sayısı, toplam etkinlik sayısı ve katılım sayısı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, 21 Mart Nevruz etkinliklerinin 2018, 2019 ve 2021 yılındaki il sayısı, toplam etkinlik ve katılım sayıları açıklandı. Paylaşımda, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nevruz etkinliklerle kutlandı” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda 2018, 2019 ve 2021 yıllarındaki 21 Mart Nevruz etkinlerinin tablosuna yer verildi. Tabloya göre, 2018'de Nevruz etkinliklerine 68 ilde toplam 116 etkinlik düzenlendi, bu etkinliklere 112 bin 104 kişi katıldı. 2019'da ise 67 ilde 156 etkinlik düzenlendi, 214 bin 633 kişi katıl. Bu yıl ise 39 ilde 66 etkinlik gerçekleştirilirken, etkinliklere ise 125 bin 288 kişi katıldı.

Açıklamada ayrıca, 2020 yılında Nevruz etkinliklerinin pandemi nedeniyle yapılamadığı ve tüm etkinliklerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirildiği, kanuna aykırı hareket eden kişilere yasal işlem yapıldığı hatırlatıldı.