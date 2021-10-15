EGM'den 'Alkol ve Uyuşturucu Madde' denetimi

35 bini aşkın araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada, 2 bini aşkın kişiye işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı trafikte meydana gelen olumsuz durumların önüne geçip güvenliği sağlamak amacıyla 8-9 Ekim tarihleri arasında “Alkol ve Uyuşturucu Madde” denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Uygulama kapsamında; 35 bin 364 araç ve sürücünün denetlendiği, bin 336 sürücünün alkollü araç kullandığı ve sürücü belgelerinin alındığı, 7 sürücünün ise uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirtildi. 749 sürücünün ise belgesinin bulunmadığı aktarıldı.