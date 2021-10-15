İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

EGM'den 'Alkol ve Uyuşturucu Madde' denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla 8-9 Ekim tarihleri arasında “Alkol ve Uyuşturucu Madde Denetimi” gerçekleştirildiğini duyurdu.

35 bini aşkın araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada, 2 bini aşkın kişiye işlem uygulandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı trafikte meydana gelen olumsuz durumların önüne geçip güvenliği sağlamak amacıyla 8-9 Ekim tarihleri arasında “Alkol ve Uyuşturucu Madde” denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Uygulama kapsamında; 35 bin 364 araç ve sürücünün denetlendiği, bin 336 sürücünün alkollü araç kullandığı ve sürücü belgelerinin alındığı, 7 sürücünün ise uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirtildi. 749 sürücünün ise belgesinin bulunmadığı aktarıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.