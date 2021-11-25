EGO, Çankaya'da muhtarlara ‘Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi'ni anlattı

EGO Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesi bölge muhtarları ile semt derneklerinin temsilcilerine “Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi"ni anlattı.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'ın başkanlığındaki bilgilendirme toplantısında hattın ekonomik fizibilitesi, yolcu kapasitesi, yatırımın kentsel bütünleşmeye katkısı ve Ulaştırma Bakanlığı projelendirmelerinde yer alıp almadığı konuları masaya yatırıldı. Muhtarların ve semt derneklerinin görüşlerinin alındığı toplantıda Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi detayları hakkında bilgi veren Alkaş, şöyle konuştu:

“Kısıtlı kaynakların rasyonel kullanımı ilkesi çerçevesinde belediyemiz kaynaklarının verimli kullanılabilmesi ve doğru yatırım kararlarının alınabilmesi için Dikmen Metrosu'na ilişkin istişare toplantıları düzenleyeceğiz. Bugün bir başlangıç yaptık ve bu süreç devam edecek. Muhtarlardan gelen görüş ve önerileri dikkate alacağız, şehir plancıları, bilim insanları ve meslek odalarıyla sürekli görüşerek onları soru cevap şeklinde bilgilendireceğiz. EGO Genel Müdürlüğü olarak biz ulaşımı sadece ulaşım olarak görmüyoruz. Ulaşımla bölgenin sosyolojik altyapısını, makro formunu, imar durumu değerlerini de yeniden yapılandırıyoruz ve sosyalleştiriyoruz. Her şey Ankaralı hemşehrilerimiz için Ankara'mız için. Bizim misyonumuz, Ankara'mızı hak ettiği seviyeye getirmek. Bunu da hep birlikte bugünkü gibi istişare ederek ortak akılla gerçekleştireceğiz.”

Projeyi dinleyen muhtarlar, projenin Ankara'yı daha güzel bir noktaya taşıyacağını ve standartların yükseleceğini belirtti.