EGO Genel Müdürlüğü 80 yaşında

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürü Nihat Alkaş, beraberindeki heyetle EGO'nun 80'inci yaşını kutladı.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları ve EGO çalışanları; EGO'nun 80. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Alkaş ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geçti. Alkaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Alkaş, EGO'nun 80'inci yılına ilişkin mesajını okudu. Mesajında insan odaklı, çevreci ve ekonomik ulaşım vurgusu yapan Alkaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Yüce Atatürk, EGO Genel Müdürlüğü çalışanları olarak 80. kuruluş yıl dönümümüzde huzurunuzda olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. İlkeleriniz, engin dünya görüşünüz, azminiz, kararlığınız bir Cumhuriyet kurumu olan EGO Genel Müdürlüğündeki tüm çalışanlarımıza yol göstermekte, ışık tutmaktadır. Bu ışık doğrultusunda bizler de Başkent'imize yakışır, çağdaş bir toplu taşıma hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren amacımız merkezine insanı alan; çevreci, sağlıklı, ekonomik, konforlu, sürdürülebilir, eşit ve adil bir toplu ulaşım hizmeti sunmak oldu. Sevgili Ata'm, rahat uyuyunuz. Emanetleriniz emin ellerdedir. Bizlere güveniniz. Açtığınız yolda, yılmadan yürümeye devam ediyoruz. Bizlere hedef gösterdiğiniz muasır medeniyet düzeyine erişmek için çalışma azminden vazgeçmiyor; en sıkıntılı zamanlarda bile asla umudumuzu kaybetmiyoruz. İlke ve devrimlerinize yürekten bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."

"EGO tarihimiz Cumhuriyet'imizin kuruluş yıllarına kadar uzanır"

Anıtkabir'de düzenlenen törenden sonra açıklamalarda bulunan EGO Genel Müdürü Alkaş, "Ata'mızı ziyaret ederek ilke ve devrimlerine yürekten bağlılığımızı; şükran, minnet ve özlem duygularımızı ifade ettik. EGO tarihimiz Cumhuriyet'imizin kuruluş yıllarına kadar uzanır. 1925'te kurulan sadece 50 beygir gücündeki bir santralle başlar bizim hikayemiz. Ülkemizin üzerinde tıpkı bir güneş gibi parıldayan Cumhuriyet'imizin ülkeyi aydınlatması gibi bu santral de Cumhuriyet'in kurulduğu alanları, caddeleri, sokakları, meclis binasını, belediyeyi, valilik binasını aydınlatarak o yıllarda bu meydanlara ışık olmuştur. Ülkemizin kuruluş dönemine ışık olan, aynı şekilde meydanları aydınlatan bir asırlık koca bir çınardır EGO Genel Müdürlüğü. EGO Genel Müdürlüğü'müzün 80. yılını bir kez daha kutluyorum ve 'nice 80 yıllara EGO' diyorum" dedi.