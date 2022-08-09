EGO Genel Müdürlüğü, ‘Temizlik Takip Sistemi'ni devreye soktu

EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı yolculuk yapabilmeleri için ‘Temizlik Takip Sistemi' uygulamasını başlattı. Uygulama ile araçlarda yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları dijital ortama taşınıyor.

Başkentlilere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. EGO (Elektrikli Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü, bir yandan ulaşım ağını genişletmek için 7/24 esasına dayalı çalışmalarına devam ederken, bir yandan da vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yolculuk yapması için ‘Temizlik Takip Sistemi'ni devreye soktu. Uygulama çerçevesinde toplu ulaşım araçlarında yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları dijital ortama taşındı.

400 bin lira tasarruf sağlandı

EGO Genel Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla yaptığı uygulama sayesinde 400 bin TL tasarruf sağlanırken, uygulama ile hizmet veren otobüslerin temizlik işlemlerinin daha verimli şekilde takip edilmesi, istatiksel verilerin geçmişe dönük tutulması, gelen talep ve şikayetlere daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin bilgi veren EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanı Yahya Şanlıer, şunları söyledi:

“EGO Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Otobüs Temizlik Takip Sistemi yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ile birlikte yapılan analiz çalışmalarının ardından yazılım çalışmaları tamamlanmış ve sistemi kullanacak personele gerekli eğitim verilmiştir. Sistem sayesinde her bir EGO otobüsünün normal veya detaylı temizlik bilgileri ve temizlikte görevli personel bilgileri günlük olarak kayıt altına alınabilecektir. Sistemi kullanan personelin geniş EGO bölge alanlarında otobüs konumuna ulaşabilmesi için de gerekli konum bilgisi sisteme entegre edilmiştir.”