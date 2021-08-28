EGO, Gölbaşı hareket noktasını yeni yerine taşıdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı merkez ve mahallelerinden kent merkezine ulaşım hizmeti veren otobüslerin konuşlandırıldığı Gölbaşı 49. Otobüs Hareket Noktası, Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde'de bulunan yeni adresinde hizmet vermeye başladı. 70 araç park kapasiteli ve 6 bin metrekarelik alanda hizmet vermeye başlayan hareket noktası vatandaşların daha konforlu ve çağdaş bir toplu taşıma hizmetinden faydalanmasını sağlayacak. Başkent genelinde bulunan 50 Otobüs Hareket Noktası, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda revize edilmeye devam edecek.

49. Hareket noktasının yeri değişti

Ankara kent merkezine 33 güzergahta 50 araç ile toplu taşıma hizmeti veren Gölbaşı Otobüs Hareket Noktası zaman içinde hizmet alanının genişlemesi ve servis araç sayılarındaki artış nedeniyle taşındı. Hedeflerinin vatandaşlara daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermek olduğunu belirten EGO 4. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Süleyman Çakır, yeni hareket noktası hakkında şu bilgileri verdi:

“Gölbaşı ilçemizde 33 mahalleye 50 aracımızla hizmet vermekteyiz. Bu sebeple eski hareket noktamızın imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı Bahçelievler Mahallesi'nde 6 bin metrekarelik bir alan üzerine yeni hareket noktası ve park sahası yapımını tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Günlük 50 araçla Gölbaşı'ndaki hemşehrilerimize hizmet vermekte olup park sahamızın kapasitesi 70 araca kadar çıkmaktadır.”