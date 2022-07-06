EGO otobüslerinde ücretsiz Wi-Fi dönemi başlıyor

EGO otobüslerinde ücretsiz internet döneminin başladığını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Birçok kent meydanı ve köyde internet hizmetinin EGO otobüslerine taşındığının altını çizen Yavaş, yaptığı açıklamada, “Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerini yakından takip ediyor, köylerimizde ve meydanlarımızda başlattığımız ücretsiz internet hizmetini EGO otobüslerimize de taşıyoruz. BLD 4.0 anlayışımız doğrultusunda Temmuz ayı sonuna kadar bin 851 otobüste hizmete başlıyoruz” dedi.

“Avrupa'nın en büyük filo projelerinden biri”

EGO Genel Müdürlüğü, Wi-Fi kurulumu tamamlanan otobüslerde internet hizmetini aşama aşama başkentlilerin kullanımına sunulmaya başladı. Temmuz ayı sonuna kadar bin 851 otobüste Wi-Fi kurulumunu tamamlamayı planladıklarını belirten EGO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Yayla, şu bilgileri verdi:

“Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünce, EGO otobüslerini kullanan vatandaşlarımızın talepleri ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın yönlendirmesi ile otobüslerimizde ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti sunulması konusundaki çalışmalarımız tamamlanmış ve Wi-Fi cihazı kurum işlemlerine başlanılmıştır. Proje çerçevesinde halihazırda filomuzda bulunanlarla, yıl içinde filomuza dahil olacak toplam bin 851 adet EGO otobüsünde vatandaşlarımıza ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti verilecektir. Projemiz sayı itibarıyla Avrupa'nın internet hizmeti sunulan en büyük filo projelerinden birisidir. Vatandaşlarımıza, her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet sunulacaktır. Bu kotanın yeterli gelmemesi hâlinde ise limit artırılabilecektir.”