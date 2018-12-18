EGO otobüsü, 2 avukata ve 1 gaziye çarptı

Kazada yaralanan vatandaşlar, Sincan Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde bulunan EGO durağında, öğle yemeğine gitmek için beklediği servis alanında 2 avukattan Özge Yıldırım (30), Zeynep İpek Hasçelik (30) ve 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarını takip eden gazi Ebubekir Keskin, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait körüklü otobüsün altında kalarak son anda ölümden döndü. Olayda otobüsün kendisini vurarak savurduğu avukat Özge Yıldırım yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Avukat Yıldırım, diğer avukat arkadaşı Hasçelik ile yemek yemeğe gitmek için servis bekledikleri sırada olayın yaşandığını belirterek, "Duruşmadaydık, öğle yemeğine çıktık. EGO otobüsü duruyordu yolcusunu aldı, yanına bir EGO otobüsü daha geldi. İkisi yan yanaydı, biz de bize çarpan otobüsün önünde duruyorduk ve bizi görmemesi imkansızdı. 20-30 metre gibi bir mesafedeydik. Bir anda dururken gaza bastı ve orada bizi ezip geçmeden o yoldan gitmesi imkansızdı. Arkadaşımın sırtı dönüktü, ben otobüsün gelişini gördüğüm için biraz daha korunaklı düşüm ve ilk bana çarptığı için beni savurdu. Arkadaşım otobüsün altında kaldı. Onu ameliyata aldılar, hayati durumu yok iyileşecek inşallah daha iyi olacak. O sırada başak bir EGO otobüsüne binmeye çalışan 15 Temmuz gazisi olduğunu öğrendiğimiz bir vatandaşa çarpmış. Direk bizim üzerimize sürdü bu yüzden şikayetçiyiz elbette” dedi.

Kazada yaralanan vatandaşlar Sincan Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ankara'da çeşitli hastanelere sevk edildi. Avukatlardan Zeynep İpek Hasçelik'in de ameliyata alındığını ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.