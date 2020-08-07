İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'EGO otobüsü koltuk döşemesi' anketi sonuçlandı

EGO Genel Müdürlüğü tarafından EGO otobüslerinin koltuk döşemelerinin seçiminde vatandaşların fikrini almak amacıyla düzenlenen anket çalışması sonuçlandı.


“EGO otobüslerinde koltuk döşemeleri sizce nasıl olsun” anketine Başkentliler yoğun katılım gösterdi. Ankete katılan 18 bin 689 Başkentlinin yüzde 49'u A şıkkında yer alan döşemeyi tercih etti.



Başkentliler seçimini yaptı


EGO Genel Müdürlüğü vatandaşların daha sağlam, rahat ve ergonomik bir şekilde şehir içinde seyahat edebilmeleri için EGO otobüslerinin koltuk döşemelerini yenileme kararı aldı. Solo otobüslerde eskiyen ya da ekonomik ömrünü tamamlayan koltuk döşemelerini yenilemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden düzenlenen ankette Başkentlilere koltukların kumaş tasarımı için üç seçenek sunuldu. Kısa sürede Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği anket çalışmasına 18 bin 689 Başkentli katıldı. Ankette yüzde 49 ile A şıkkında yer alan koltuk döşemesi en fazla beğenilen kumaş tasarımı oldu. Yüzde 38 ile C şıkkı ikinci en çok beğenilen kumaş tasarımı olurken, yüzde 13 ile B seçeneğinde yer alan koltuk döşemesi ise en az beğenilen tasarım oldu.



18 bin 910 koltuk döşemesi yenilenecek


EGO Genel Müdürlüğüne ait 610 adet 2009, 2010 ve 2011 model solo otobüsteki 18 bin 910 koltuk döşemesi Başkentlilerin tercih ettiği kumaş tasarımı ile 3 ay içinde değiştirilecek. Büyükşehir Belediyesi hayatı kolaylaştıran ve insan odaklı çalışmalara imza atmayı sürdürürken, Başkentliler kendi seçtikleri koltuk tasarımı ile EGO otobüslerini kullanabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.