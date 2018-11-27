EGO şoförleri kadına şiddete 'hayır' diyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” kapsamında farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine, kadına yönelik şiddeti önleme ve toplumsal farkındalık kazandırmak amacıyla teorik eğitim verildi.

Şiddetin boyutları tek tek anlatıldı

Eğitimde EGO şoförlerine; kadına yönelik şiddeti doğuran olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkileri, toplumsal farkındalık, duyarlılık, cinsiyet ayrımcılığı, bilinç kazandırmak ve şiddetle mücadele mekanizmaları ile ilgili konular tek tek anlatıldı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Emine Koç, EGO şoförlerine yönelik verdikleri eğitimin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Eğitimlerin özellikle erkeklere verilmesi ile aslında biz daha çok kadına ulaşmış oluyoruz. Kadına yönelik şiddeti önlemek için bugün burada olmak son derece anlamlı. Dünyanın her yerinde şuan ‘şiddetle nasıl mücadele edebiliriz' konuşuluyor. Şoförlerin hem kendi yaşamlarında bir duyarlılık oluşturmak, hem de otobüs içinde bulunan kadın yolculara nasıl davranılması gerektiği ile ilgili neler yapabilecekleri hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz.”

Kadına şiddete karşı dört koldan mücadele

Büyükşehir Belediyesi, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” kapsamında hizmet veren Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla, “Şiddete Sessiz Kalma” sloganıyla da destek vermeyi sürdürüyor.

İnternet adresinden de bilgilendirmeler yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şiddet gören ya da şiddete uğrama riski olan, sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki desteğe ihtiyaç duyan, yasal haklarını öğrenmek isteyen Başkentli kadınların, “0312 507 24 19” numaralı telefondan 7/24 bilgi alabileceği uyarısında bulunuyor.