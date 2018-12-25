EGO şoförlerine 'engelli yolcu' eğitimi

EGO otobüs şoförleri hizmet içi eğitimler almaya devam ediyor. Halka ilişkilerden ilk yardım ve yangın eğitimine, öfke kontrolünden kadına şiddete, ve birçok başlık adı altında verilen eğitimler kadar engelli yolcularla iletişim konusunda da Macunköy Tesisleri'nde EGO şoförlerine hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren otobüs şoförlerine, engelli yolculara yönelik 'davranış ve iletişim' konulu eğitim, Ankara MS (Multipl Skleroz) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sümer Çavuşoğlu Boysan tarafından verildi.

Şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüslerin tamamını özel mekanizmalı asansör ve rampa koyarak engelli kullanımına uygun hale getiren EGO Genel Müdürlüğü, engelli yolcuların konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor.

Her gün yolcularla bire bir iletişimde olan şoförlere 'halka ilişkiler, davranış ve engelli psikoloji' konularında uzmanlar tarafından düzenli olarak eğitimler veriliyor.

“Engellilere nasıl davrandığımız çok önemli”

Ankara MS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sümer Boysan, her gün 30 binin üzerinde engellinin toplu taşıma araçlarından yararlandığına dikkat çektiği eğitimde, engelli yolculara karşı tutum ve iletişimin önemli olduğuna da vurgu yaptı.

Merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS hakkında da şoförleri bilgilendiren Boysan, MS hastaları içinde tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda olan bireylerin bulunduğunu hatırlatarak, engellilerin toplu taşıma araçlarıyla seyahat ederken yaşadığı zorlukları ayrıntılarıyla anlattı.

Fiziki koşullar

Engelli bireylerin evlerinden çıkmadan önce dışarıdaki fiziki koşulların kendileri için uygun olup olmadığını düşünmeye başladığını ifade Boysan, şunları söyledi:

"Engelli bireylerin toplumsal yaşamın içinde olması için yolların, binaların ve toplu ulaşım araçlarının engelliler için uygun hale getirilmesi gerekiyor. Fiziksel durumlarından dolayı tekerlekli sandalye veya koltuk değneklerine bağımlı yaşamak zorunda kalan vatandaşların, evlerinden işlerine, okullarına veya kent içinde gitmek istedikleri yerlere tek başlarına, özgür, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. EGO'nun otobüslerini engelli kullanımına uygun hale getirmesi engellilerin kimseye muhtaç olmadan, özgürce seyahat etmesine olanak sağlıyor.”

EGO şoförlerinin mesleklerinin sosyal bir sorumluluğu da yerine getirdiğini ifade eden Boysan, yaşamda herkesin aslında birer engelli adayı olduğunu unutmadan şoförlerin engelli yolculara karşı daha sabırlı ve anlayışlı olmaları gerektiğini kaydetti.