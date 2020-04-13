EGO'dan servis saatlerinde yeni düzenleme

Otobüslerde kışlık servis programına geçilirken, tüm hatlarda EGO otobüsleri tam kapasite hizmet vermeye başladı. Metro ve ANKARAY'da ise hafta içi 07.00-09.30 ve 16.00-20.30 saatleri arasında 7 dakikada bir, hafta sonları ve bu saatler dışında ise 15 dakikada bir sefer yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında EGO'ya ait toplu taşıma araçlarının servis saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla servis saatlerini yeniden düzenleyerek, kışlık servis programına geçti. Otobüs ve raylı sistemlerde yolcu oturma kapasitesinin azami yüzde 50'si kadar yolcu alınması, oturanların yarısı kadar yolcunun da ayakta taşınabilmesi için yeni servis saat uygulaması, 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren hayata geçirildi. Kışlık servis programına geçilmesiyle birlikte EGO otobüsleri, özel halk otobüslerinin çalıştığı 17 hat da dahil olmak üzere tüm hatlarda tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Raylı sistemlerde sefer aralıkları değişti

Ayrıca raylı sistemlerde de sefer aralıklarında değişiklik yapılırken, metro ve ANKARAY'da hafta içi günlerde ‘pik saatler' olarak tabir edilen 07.00-09.30 ve 16.00-20.30 saatleri arasında 7 dakikada bir, hafta sonları ve pik saatler dışında ise 15 dakikada bir sefer yapılacak. EGO Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı duyuruda güncellenmiş servis güzergahlarına EGO CEP'te uygulamasından ulaşabileceğini bildirdi.

Toplu taşıma araçlarında 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren dezenfektan ürün bulundurma zorunluluğunun getirilmesinin ardından EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti. Başkent'te hizmet veren bin 470 EGO otobüsü başta olmak üzere 200 özel halk otobüsü (ÖHO) ve 160 özel toplu taşıma aracına (ÖTA) dezenfektan ürün dağıtan EGO Genel Müdürlüğü, daha önce metro ve ANKARAY istasyonlarına vatandaşların kullanması için el dezenfektanları yerleştirerek, maske dağıtımına da başlamıştı.