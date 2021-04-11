Ekmek uzmanından koronasavar Ramazan pidesi

Ekmek uzmanı Mine Ataman, evde Ramazan pidesi yapmak isteyenler için özel bir tarif hazırladı. Uzmanların virüse olumlu etkisi olduğunu ifade ettiği defne yağını Ramazan pidesiyle birleştiren Ataman, geleneksel Ramazan pidesine farklı bir boyut kazandırdı. Ataman, pidelerini evlerde yapmak isteyen vatandaşlar için pide yapımının püf noktalarını da anlattı. Ramazan pidesinin uzun süreli yoğrulması gerektiğini belirten Ataman, doğal ekşi mayayla hazırlanan pidelere tuzun sonradan ilave edilmesi gerektiğini kaydetti. Ataman, ”Bu yıl salgınla mücadele ediyoruz. Hepimiz yemeklerimizi nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz diye uğraşıyoruz. Biz fırıncılar olarak pidemiz hem ağız tadıyla yenilsin hem geleneksel tadında olsun, bir taraftan da sağlıklı hale nasıl dönüştürürüzden yola çıktık. Defne yağı, antik dönemde, Orta Çağ'da ve Osmanlı mutfağında aktif kullanılan antiseptik bir yiyecek. Biz de buradan yola çıkarak Anadolu'da çok iyi değerleri olan defneler var. Biz bugün 1 kilo hamur kullandığımız pidemize 1 gram defne yağı ilave ettik. Defne yağı çok önemli. Uzmanlarımız da bu yönde bilgilendirmeler yaptılar" dedi.

Defne yağının antiseptik ev antiviral özelliği sayesinde koruyucu içeriğe sahip olduğunu kaydeden Ataman, ”O kadar önemli ki koronanın dışındaki katmanı çözdüğü düşünülüyor. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar var. Sofralarımızda Ramazan pideleri olacak. Elbette daha sağlıklısı yapıldığında hem keyifle yiyeceğiz hem içimize su serpmiş olacak. Osmanlı'da defne yaprağı Osmanlı padişahlarının saraylarda yapılan yemeklerine hep birer yaprak konulurmuş. Özellikle etlere konulurmuş hayvanlardan gelebilecek virüsler orada hemen o zehri engellesin diye. 2021 yılında biz de defne yaprağının yağından hazırladık pidemizi. Bir milyar defne yağından 1 gram yağ elde ediliyor. İlaç ve kozmetik sanayiinde çokça kullanılıyor. Bu sene pidemizin içine 1 gram ekleyerek şifa olması için, sağlıklı olması için halkımızla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Eklenen yağın pidenin tadını değiştirmediğini ifade eden Ataman, “Güzel bir aroma veriyor. Mor pidenin papucunu dama atıyor bu yıl defne yağığla yapılmış pideler” dedi.