EKO İKLİM Zirvesi ilk gününde 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, EKO İKLİM Zirvesi'nin ilk gününde 50 binden fazla ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde çok sayıda kurum ve kuruluşun paydaşlığında gerçekleştirilen “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı” önemli bir oturuma ev sahipliği yaptı. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılacak ilk adımın yerel yönetimlerden başlaması gerektiği bilinciyle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, moderatörlüğünü ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yaptığı “Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” oturumunda konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, oturumun açılışında yaptığı konuşmada zirvenin hazırlık sürecine Ankara, Gaziantep, Konya, Hatay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarının destek verdiklerini belirterek, “Bu toprakların seçilmiş A takımıyla birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. İki aydır adanmışlar topluluğu bu organizasyonu hazırladı ve ilk gün 50 binden fazla ziyaretçisi oldu. EKO İKLİM Zirvesi doğanın ve doğa sevenlerin umut senfonisine dönüştüğü bir gün oldu. Gelecek nesillere armağan olsun“ dedi.

Konuşmaların ardından Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara, Gaziantep, Konya, Hatay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarına teşekkür plaketi sundu. EKO İKLİM Zirvesi'nde ilk gün oturumlarının ardından Antakya Medeniyetler Korosu bir konser verdi.