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Ekok?y'de fidanlar toprakla bulu?tu

Mamak’?n prestij projelerinden biri olacak olan Ekok?y??n ilk etab?nda 400 meyve a?ac? toprakla bulu?tu.

Mamak'?n prestij projelerinden biri olacak olan Ekok?y??n ilk etab?nda 400 meyve a?ac? toprakla bulu?tu.


Ekok?y projesinin ilk fidan?n? diken Mamak Belediye Ba?kan? Murat K?se, ?Se?im ?ncesi Mamakl?lara verdi?imiz s?zleri s?ras?yla yerine getirmeye devam ediyoruz? dedi.


G?k?eyurt Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik alanda 2 etap halinde hayata ge?ecek proje ile hem eko turizmi canlanacak hem de do?al g?zelli?e sahip bu ?zel yer toprak kokusunu ?zleyenlerin yeni adresi olacak.


Proje kapsam?nda in?a edilecek at?lyelerde do?al ?r?nlerin imal edilece?ini ifade eden K?se, ?Uygun fiyatl? ve taze ?r?nleri, olu?turaca??m?z sat?? noktalar?nda t?keticiyle bulu?turaca??z. ??rencilere tar?m e?itiminin verilece?i, evcil hayvanlar?n da yer alaca?? Ekolojik K?y?m?zde, dinlenme ve ?ocuk oyun alanlar?, sera alan?, meyve bah?eleri olacak. S?rd?r?lebilir kalk?nma arac? olarak g?r?len eko turizm ile vatanda?lar?m?z hem do?al ?r?nlere daha rahat ula?abilecek hem de ?zlem duydu?u k?y ortam?n?n keyfini Mamak'ta ya?ayabilecek. Ayn? zamanda b?lge ekonomisinin canland?r?lmas? da katk?da bulunacak? dedi.

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