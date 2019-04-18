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Ekrem İmamoğlu'dan ‘veri tabanı' kopyalama yetkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede iki müfettişi ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma adı altında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.



Üst düzey bir devlet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede hiçbir ihbar veya şikayet bulunmadığı halde, müfettişleri ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma adı altında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.



İnceleme ve araştırmanın dışında, İmamoğlu'nun imzasını taşıyan genelge ile verileri ‘kopyalama' yetkisi vermesi de dikkat çekti.

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