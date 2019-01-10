Eksi 10 derecede vatandaşlara sıcacık çorba

Çankaya Belediyesi hava sıcaklığının eksi 10'lara düştüğü dondurucu Ankara soğuklarında sıcak çorba ile vatandaşların içini ısıtıyor. Çankaya Belediyesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan başkanlık binasının yanı sıra Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi A1 Kapısı ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü önünde sabahın erken saatlerinde işine ve okuluna giden vatandaşlara sıcak çorba veriyor.

Ankaralıları bu dondurucu soğukta sıcak çorbayla karşılayan Çankaya Belediyesi çorba dağıtımını 06.00-09.00 saatleri arasında 4 noktada gerçekleştiriyor. Vatandaşları güne sıcak bir günaydınla karşılayan Çankaya Belediyesi çorba dağıtımına soğuk havanın etkisini gösterdiği günler boyunca devam edecek.