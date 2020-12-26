Eksik dişlere kalıcı çözüm: İmplant

Dr. Ozan Kaan Venedik, İmplantların çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleri olduğunu belirterek, "İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken doğal bir yapı oluştururlar. Sağlıklı dişlere dokunmadan eksik dişlerin tamamlanması sağlanmış olur. Diş kayıplarının fizyolojik etkileri olduğu gibi psikolojik etkileri de bulunmaktadır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna sağlıklı ve güvenli bir çözüm olabilir” dedi.

İmplant tedavisi hakkında bilgi veren Medicana International Ankara Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Uzm. Dr. Ozan Kaan Venedik, İmplant tedavisinin diğer tedavilere göre avantajının dişlere zarar vermemesi olduğunu, böylelikle köprü tedavilerindeki gibi komşu dişlerin kesilmesine gerek kalmayacağını bildirdi. Venedik, "İmplant diş kökü görevi görür ve doğal diş gibi günlük aktivitelerinizi (konuşma ve yemek yeme gibi) yerine getirmenizi sağladığı gibi özellikle ön diş bölgelerinde ideal bir gülüş estetiği yakalamanızı sağlar.” açıklamasında bulundu.

İmplant tedavisi kimlere uygulanabilir ?

Dr. Venedik, implant tedavisinin 18 yaş üzeri, çene ve yüz gelişimini tamamlamış herkese uygulanabilir olduğunu dile getirdi. Tedaviden önce çene yapısının implanta uygun olup olmadığı röntgen ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile değerlendirildiğini vurgulayan Dr. Venedik “Kişinin genel bir sağlık sorunu olması çoğunlukla implant tedavisi yapımı açısından engel teşkil etmemektedir” ifadesini kullandı.

İmplant tedavisi nasıl yapılır?

Uzm. Dr. Ozan Kaan Venedik, “İmplant tedavisi öncesi, alınan röntgen ve tomografiler esas alınarak çene kemiğine en uygun boyutlarda implantlar seçilir. Tamamen steril ortamlarda, hastaların isteklerine göre lokal anestezi ile veya genel anestezi ile işlem yapılabilir. Daha önceden çekilmiş dişlerin yerine yapılacak olan implantlar çene kemiğine yerleştirildikten sonra, çene kemiğinin durumu ve hastanın genel sağlık durumu göz önüne alınarak implant üstü protezlerin yapımına başlanır. Protezler işlemden hemen sonra da yapılabileceği gibi implantların çene kemiğine yerleşiminden 3 ay sonra da yapılabilir. Çekilmesi gereken dişlerin varlığı durumunda da radyografik görüntüler esas alınarak dişin çekimi ile aynı seansta da implant tedavileri yapılabilir” vurgusunda bulundu.