El ele verdiler, maddi yetersizlik içindeki çocuklara burs desteği sağladılar

com, maddi yetersizlik içindeki çocuklara eğitimleri için burs desteği sağladı.

17 Ocak Mucit Çocuklar Günü'nde bir araya gelen Türk Eğitim Derneği ve Mucit Panda, öğrenmeye ve bilime meraklı çocukları harekete geçirmek için güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği sayesinde MucitPanda.com'dan yapılan tüm alışverişlerin gelirinin bir bölümü yetenekli çocukların eğitimine ışık tuttu. Üretkenliği gelişmiş çocukların Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağına inanılan kampanya, yıl boyu sürecek. Ayrıca, Mucit Panda'nın dikkat ve konsantrasyon geliştiren Zoo Keeper oyunundan elde edilen gelirin bir bölümünün de Türk Eğitim Derneği'nin burs fonuna aktarılması kararlaştırıldı.

Sosyal sorumluluk ile bir araya gelen ve “Daha çok mucit çocuk yetişsin” sloganıyla hareket edilen kampanya sayesinde, onlarca çocuğa burs olanağı sağlanması hedefleniyor.