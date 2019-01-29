Elazığ Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Elazığ'da 30 bin metrekarelik alanda yapılacak olan Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Hükümetin ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında yürütülen millet bahçeleri çalışmaları hızla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı bu kapsamda millet bahçeleri yapımı için ihalelerine hızla devam ediyor. Elazığ'da içerisinde millet kıraathanesinin de olacağı Millet Bahçesi'nin ihalesi dün yapıldı.

Elazığ-Malatya karayolu üzerinde, Atatürk Caddesi ve Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nin kesişim noktasında kurulacak Elazığ Millet Bahçesi, vatandaşların yeşille bulaşabileceği, sosyal aktivitelerini gerçekleştireceği ve rahatça vakit geçirebileceği merkezi bir konumda olacak. İçerisinde yürüyüş parkurlarının, tematik bahçelerin, etkinlik alanlarının, seyir teraslarının olacağı Elazığ Millet Bahçesi, toplamda 30 bin 616 metrekarelik alanda yapılacak. Millet Bahçesi içerisinde ayrıca bin 500 metrekarelik alanda da Şehitler Meydanı yapılacak. Millet Bahçesi'nin temel bileşeni olarak, her yönden algılanacak biçimde tasarlanan Şehitler Meydanı, bu yönüyle manevi anlamını da güçlendirecek şekilde tasarlandı.

435 metrekarelik millet kıraathanesi

Elazığ Millet Bahçesi projesi içerisinde, 435 metrekarelik alanda millet kıraathanesi de yapılacak. Millet kıraathanesinin içerisinde okuma salonları, kütüphane, dinlenme alanları, gibi donatılar olacak. 305 metrekare kapalı alanı, 130 metrekare terası olacak millet kıraathanesinde kitap okuyup ders çalışacak öğrenciler, ücretsiz internet ve ikramlardan yararlanacak.

Millet Bahçesi içerisinde yer alan tematik bahçelerin bitkisel peyzaj tasarımında lale, sümbül, güller, mevsimlik çiçekler ve yer örtücüler kullanılacak. Her mevsim güçlü bir bitkisel peyzaj dokusu sunacak olan Millet Bahçesi'nin bu özel siluetini yansıtmak üzere, bin 300 metrekarelik alanda yansıtma havuzu yapılacak. İşlevsel olarak, bilhassa yaz aylarında serinlik sağlayacak su yüzeyi, aynı zamanda Millet Bahçesi'nde yer verilen manevi anlamı ve onun görsel kalitesini gösterecek. Elazığ Millet Bahçesi'nde koşu, yürüyüş ve gezinti parkurunun kenarında, girişlerine yakın noktalarda 5 adet çeşme yapılacak.