Elazığ ve Malatya genç mühendislerin elinde yükseliyor

24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ikinci yıl dönümünde acılar sarılmaya devam ediliyor. Elazığ'da 10 milyar lira yatırım yapılan deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlanırken, Malatya'da ise 3,5 milyar lira bedelle toplam 6 bin 991 konut inşa ediliyor. Bunlardan 4 bin 626'sı afet konutu, 2 bin 286'sı kentsel dönüşüm konutu, 79'u sosyal konut. Şimdiye kadar 3 bin 434 konut teslim edilirken, deprem konutlarında görev alan genç mühendisler şehirlerin geleceğini inşa ediyor.

Depremi yaşayan mühendis konutların yapımında da görev aldı

Elazığ deprem konutlarında görev alan genç mühendislerden Ömer Fevzi Sanac, “Deprem günü anneannemlere gitmiştik. İki tane hasta engelli teyzem var. Deprem anında onların yanında bu süreci geçirmek çok daha zordu benim için. Çünkü çaresizliği had safhada hissettik. Onları bir taraftan kucaklayıp o hengameden kurtarma, can havliyle dışarı kendini atma. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Nasip oldu depremden sonra da evlerde vatandaşlarımızın evlerinde yapım sürecinde, daire teslim aşamasında bulunma fırsatı bulduk. Depremi yaşayan biri olarak yapım sürecinde burada bulunmak hem gurur verici hem daha fazla vicdani sorumluluk yüklüyor” açıklamasında bulundu.

Malatya'daki deprem konutlarında görev alan mühendis Kübra Görez ise, “2020 yılında talihsiz bir deprem yaşadık. Deprem anında bizler de buradaydık ve çok zor bir süreçti bizim için. Kış aylarında soğuk bir dönemde deprem yaşadık. Ardından depremin yaralarının sarılması için hızlı bir şekilde TOKİ-AFAD koordinasyonuyla inşa yapımına başlanıldı. Bizler de bunlarda rol aldık. Bundan gurur ve kıvanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.