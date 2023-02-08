Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi tedbir için boşaltıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi olarak belirlenen ve içinde afet yönetim kadrosu bulunan Fatih İlkokulu tedbir için boşaltıldı.

Dün, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve onlarca insanın hayatını kaybettiği deprem bölgesinde Fatih İlkokulu, Afet Koordinasyon Merkezi olarak belirlendi. Afetle ilişkili birimler arasında koordinasyonun sağlanması, ilçeye gelecek yardımların aksama olmadan dağıtılması ve olası deprem ya da artçı sarsıntılarda megafonla insanların uyarılması için kurulan Afet Koordinasyon Merkezi, yeni bir depreme karşı tedbir olarak boşaltıldı.