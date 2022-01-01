Elektrik aboneliği için ödediği güvence bedelini KDK aracılığıyla aldı

Ankara'dan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran bir vatandaş, elektrik aboneliği için ödediği güvence beledini KDK aracılığıyla aldı.

Ankara'dan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuru yapan bir vatandaş, 2020 yılında kiracı olarak kaldığı konutun elektrik aboneliğini açtırabilmek için müracaatta bulunduğunu ve sözleşmeyi incelemeden imzaladığını belirtti. İlgili şirketin kendisinden güvence bedeli talep ettiğini bildiren vatandaş, güvence bedeli ödemek istememesine rağmen aksi halde zorunlu bir ihtiyaç olan elektrik aboneliğinin yapılmayacağı için söz konusu sözleşmeleri imzaladığını ifade etti.

Başvurucu, 2021 tarihinde ise aboneliğini sonlandırma işlemi yapmasına rağmen ilgili şirketin kendisine güvence bedelini ödemediğini belirterek, ödediği güvence bedellerinin iadesi için konuyu KDK'ya taşıdı.

Başvuruyu alan KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ilgili idare ve şirketlerle görüşmeler yaptı. KDK'nin yaptığı görüşmeler sonucunda başvurucunun sorunu çözüme kavuştu. İlgili şirket ödenen güvence bedeli tutarının başvurucuya iade edildiğini KDK'ye bildirdi.