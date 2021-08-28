Elektronik kelepçesini kırıp yurt dışı kaçmaya çalışan FETÖ mensubuna operasyon

Terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan dolayı ev hapsine mahkum edilen ihraç Emniyeşmt Müdürü Hüseyin Ç., elektronik kelepçesini kırıp yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Şahsın, firar etmesi durumunda 7 yıl 6 aylık kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan dolayı ev hapsi cezasına çarptırılan ihraç 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Ç'nin elektronik kelepçesini kırarak firar ettiğini ve izini kaybettirerek yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipleri 3 ay boyunca yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda firari Hüseyin Ç.'yi Çankaya'nın Çukurambar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, firar etmesi durumunda ise 7 yıl 6 aylık kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Hüseyin Ç.'nin ayrıca, Bylock kullanıcısı olduğu ‘örgüt içerisinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede' olanları ifade eden A5 kodu ile kodlandığı, Polis Akademisi'nde ele geçirilen eski belgelerde şahsın örgüt içerisinde ‘Ömer' kod adını kullandığı tespit edildi.