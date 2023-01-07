Elektronik Vaka Sistemi ile sağlık ekipleri artık vakaya daha yakın

Sağlık Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve 48 ilde hayata geçirilen EVS projesi ile Acil Çağrı Merkezinde canlı trafik verileri baz alınarak, ekiplerin vakanın bildirdiği adrese en kısa sürede ulaşması için uygun rota oluşturuluyor. Dağıtılan tabletler sayesinde ekipler, otomatik olarak aktarılan yol bilgisi ile en doğru ve en hızlı güzergahı kullanarak vakaya ulaşıyor. Olay yerinde ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan hastanın ön bilgileri, hastaya yapılan müdahaleler ve kullanılan ilaç bilgileri tablet aracılığıyla sisteme kaydediliyor. Tablete girilen hasta bilgileri sayesinde sistem en uygun hastaneyi ekiplere bildirerek, ekiplerin hastaneye ulaşımında zaman kaybı yaşamasını engelliyor. Ayrıca ambulans içerisine ve dışarısına yerleştirilen kameralar sayesinde sağlık personellerinin sürüş güvenliğinin de artırılması hedefleniyor. Bu sayede ambulans ekiplerinin vakaya ulaşımını engelleyen unsurlar Komuta Kontrol Merkezine aktarılarak, ambulansa yol vermeyen kişiler hakkında da anlık olarak işlem uygulanması sağlanıyor.

“Vaka nokta atışı bir şekilde tablete geliyor”

Elektronik Vaka Sistemi uygulamaya geçmeden önce vakaların telsiz ve telefon aracılığıyla aktarıldığını belirten ambulans sürücüsü Mustafa Mert, “Gittiğimiz vaka adreslerinde problemler yaşıyorduk. Bazı adresleri bulmakta zorlanıyorduk. Elektronik tablet sistemi üzerinden vaka nokta atışı bir şekilde tablete geliyor. Bu da bizim daha doğru ve hızlı bir şekilde trafiğe takılmadan, vaka adresine zaman kaybetmeden ulaşmamızı sağlıyor. Hasta açısından ve bizim açımızdan zamanında doğru müdahale etmemizi sağlıyor” dedi.

“Vakaya 90 saniye içerisinde çıkış yapıyoruz”

Elektronik Vaka Sistemi ile komuta kontrol merkezi tarafından vakanın tablete geldiğini aktaran ekip sorumlusu Sibel Aydın, “Vaka bilgileri geldikten sonra herhangi mazeret durumumuz yoksa 5 saniye içerisinde vakayı kabul etmiş oluyoruz ve bu vakaya 90 saniye içerisinde çıkış yapıyoruz. Vakaya çıktıktan sonra bütün vaka bilgileri, adres bilgileri navigasyon şeklinde ekrana düştükten sonra en uygun ve en alternatif yola bizi yönlendirme yaparak vakaya götürmüş oluyor. Vakayı alana kadar bütün bilgilere tablet üzerinden ulaşarak daha hızlı ve daha güvenli şekilde vakaya ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vaka bilgilerini girdikten sonra hastane bilgisi tablet üzerinden önümüze düşüyor”

Vakaya ulaştıktan sonra ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini ifade eden yardımcı sağlık personeli Elif Çetinkaya, “Vakayı ambulansa alıyoruz. Vakanın ön tanısını, vital bulgularını (ateş, nabız, tansiyon, solunum sayısı) ve ilk muayene bulgularını tablete girdikten sonra hastane bilgisi tablet üzerinden önümüze düşüyor. Hangi hastaneye nakledeceğimizi yönleniyoruz. Hastanın transferini bu şekilde sağlıyoruz” diye konuştu.