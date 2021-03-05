'Elif ile Alp' serisinin 4'üncü kitabı yayımlandı

Salgın dönemi boyunca okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için yayımlanan Elif ile Alp kitap serisinin 4'üncü kitabı yayımlandı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün salgın hastalık döneminde psikolojik sağlamlığı artırmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için yayımladığı Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı 'Elif ile Alp' serisinin dördüncüsü çocuklarla buluştu. Çocukların çok sevdiği karakterler Elif ve Alp, bu kitapçıkta yaşıtları gibi okul heyecanı' yaşıyor.

Küresel salgın sürecinde çocukların yeni durumlara uyumunu kolaylaştırmak, korku, kaygı gibi duygularını bazı kahramanlar üzerinden ifadelerine imkân sağlamak, yaz döneminde keyifli vakit geçirmek amacıyla hazırlanan 'Elif ile Alp Çocuklar İçin Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçıklar' serisi hazırlandı. Her bir kitaptan 30'ar bin adet basılırken 81 ildeki okullara gönderildi. Ayrıca e-kitap olarak da Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Psikososyal Bilgilendirme Rehberi Kitaplığında yerini aldı. Vatandaşlar, 'Elif ile Alp' kitabının 4'üncü serisine e-kitap olarak https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_03/05075238_Elif_ile_Alp_-_4.pdf adresinden ulaşabilecek.

Elif ile Alp serisinin öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük beğenisini kazandığını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okul Heyecanı” adlı yeni kitapla çocukların salgının travmatik etkileriyle baş etmeleri ve normalleşme sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

Kitapta öğrenciler ve ailelerinin interaktif bir şekilde yapabilecekleri pek çok etkinlik bulunduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Çocuklarımızın kaygılarından arınmaları için psikoeğitsel olarak desteklenmelerini çok önemsiyoruz. Bu yeni kitabımızla, çocuklarımız kendileriyle rahatlıkla özdeşleştirdikleri Elif ve Alp'in yaşantıları üzerinden yüz yüze eğitim sürecinde okulda uymaları gereken kuralları daha iyi özümseyecek. Ayrıca kitapta yer alan etkinlikleri yaparak kendilerini sağlıklı bir şekilde ifade edebilecekler” ifadelerini kullandı.