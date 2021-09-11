‘Elimin Emeği Evimin Ekmeği' projesi Çankayalılarla buluştu

‘Elimin Emeği Evimin Ekmeği' projesi kapsamında 150 kadının el emeği göz nuru ürünleri Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda Çankayalılarla buluştu.

Çankaya Belediyesi'nin kadın kooperatifleri iş birliği ile hayata geçirdiği ‘Elimin Emeği Evimin Ekmeği' projesi kapsamında Haziran ayından bu yana sürdürdüğü ‘El Emeği Şenliği' bir kez daha Çankayalılarla buluştu. Eylül Lambacı ve Elif Böcekli'nin konserleriyle taçlanan şenlikte kadınlar, Çankaya Belediyesi'nin kurduğu ücretsiz stantlarda ahşap eşyalardan çantaya, takılardan örgü bebeklere kadar kendi el emeklerini şenliğe katılanların beğenisine sundu.

Ekonomik dayanışma amaçlı yapılan ve 12 Eylül'e kadar devam edecek ‘El Emeği Şenliği'nde, 150 kadının el emeği ürünleri Çankayalılarla buluşacak. Şenlikte sahne alan Ankaralı müzisyenlere de ekonomik destek verilecek. Şenliğin hafta sonu konser programı ise şöyle: “11 Eylül Cumartesi 14.00 Nilgün Kızılcı, 16.30 Nihal U. Alyurt, 19.00 Bahu, 12 Eylül Pazar 14.00 Melek Nur Orkestrası, 16.30 Özgül, 19.00 Ezgi Altun.”