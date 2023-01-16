Elleri ile ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

Ankara Keçiören ilçesinde yaşayan Sebahat Öztürk'ün kendi elleriyle jandarma ekiplerine ördüğü çoraplar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeline gönderildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara'nın Keçiören ilçesinde ikamet eden Sebahat Öztürk'ün kendi elleri ile ördüğü çorapların Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı. El emeği ile örülen çorapların Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeline ulaştırılmak üzere Van İl Jandarma Komutanlığına gönderildiği bildirildi.