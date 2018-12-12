Elmadağ Kayak Merkezi kar yağışını bekliyor

Başkent'in stresinden kaçmak isteyenlerin uğrak yeri olan Elmadağ Kayak Merkezi, yağması beklenen karı beklemeye başladı.

Ankara'nın önemli turizm bölgesi Elmadağ Kayak Merkezi'ne yeterli kar yağmaması kayakseverleri ve turizmi olumsuz etkiledi. Elmadağ eteklerine gece yarısı yağan kar, tesis işletmecilerinin yüzünü bir nebze de olsa güldürdü. Gerekli hazırlıklarını tamamlayan işletmeciler, yağması beklenen kar ile birlikte hafta sonu misafirlerini bekliyor.