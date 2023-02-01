"Elvan Dalton" ismiyle tanınan ünlü şarkıcı Elvan Yılmaz son yolcuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, "Elvan Dalton" ismiyle bilinen şarkıcı Elvan Yılmaz, Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"Çalgı Çengi" filminin müzikleriyle tanınan "Elvan Dalton" sahne isimli ünlü şarkıcı Elvan Yılmaz (56), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yılmaz'ın cenazesinde ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim yer aldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.