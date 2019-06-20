İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde 10. gün

Bolu Belediyesi’ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü 10’uncu gününde Eryaman yakınlarında günü tamamladı.

Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü 10'uncu gününde Eryaman yakınlarında günü tamamladı.


Hizmet-İş sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında AK Parti Bolu milletvekilleri ve çok sayıda sendika üyesi yürüyüşe katıldı. Yürüyüş esnasında sağanak yağmur başladı. Sendika üyeleri sağanak yağmur altında, ellerindeki pankartlarla Eryaman mevkiine kadar geldi ve günü tamamladı.


Gün sonunda konuşma yapan Hak-İş Sendika Başkanı Mahmut Arslan,“Bugün Türkiye'nin değişik yerlerinden yürüyüşümüze katıldılar. Memur -Sen çok büyük bir katılımla destek vermiş oldular. Bizi onurlandırdılar, bize inanılmaz bir motivasyon, inanılmaz bir destek sağladılar. Bolu işçilerinin yürüyüşüne AK Parti Bolu milletvekillerine ve AK Parti belediyelerinden daha çok destek bekliyoruz. Çünkü biz haksızlığa uğradık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.