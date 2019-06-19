'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde otobüs üzerindeki yazılar dikkat çekti

HAK-İŞ Konfederasyonunun Bolu'da ve Türkiye genelinde işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesi konusunda başlattığı yürüyüşe eşlik eden HAK-İŞ, Hizmet-İş otobüsündeki detay dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerinin sonrasında AK Partiden CHP yönetimine geçen Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin iş iadelerinin yapılması için 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' düzenleniyor. Bu yürüyüşe eşlik eden otobüsün üzerindeki yazılar ise dikkatleri üzerine çekti. Otobüsün her iki yanında da yer alan yazılarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da mesaj bulunuyor.

Bolu Kent Meydanında başlayan yürüyüşün Ankara CHP Genel Merkezi'nde sonuçlanması planlanıyor. 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' adı verilen korteje eşlik eden otobüste yer alan, "Sn. Kılıçdaroğlu, gelin dediniz biz de geldik" dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca otobüstün üzerinde, "Söz namustur" , "CHP duy sesimizi bu gelen HAK-İŞ'in ayak sesleri" , "Baskılar bizi yıldıramaz" , "İşimizi geri istiyoruz. Bolu Belediyesi işçileri" ifadeleri yer alıyor.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Bolu'da başlayan yürüyüşün 9'uncu gününde Ankara'ya 40 kilometrelik uzaklıkta olduklarını söyledi. Yıldız, otobüs üzerindeki yazılardan da bahsettiği konuşmasında, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday tanıtım toplantısında belediye başkanlarına hitaben, 'Sakın, bunlar AK Parti döneminde işe girmiş, bunlar MHP döneminde işe girmiş. Bunların iş hakkını fesih edin, işlerine son verin gibi şeyler yapmayın' diye uyardı. Eğer böyle bir şey olursa da işçilere bir çağrıda bulundu. Çağrısında, 'Bana gelin. Bu benim namus sözüm' demişti. Otobüs üzerindeki yazılarımız da bunları ifade ediyor. Biz herkesin sözünde durmasını istiyoruz. Aynı zamanda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da buna benzer noter beyanı var. O da aynısını söylüyor; Hiçbir arkadaşın keyfi olarak iş yerinin değiştirilmeyeceği, işten çıkarılmayacağı, iş haklarının feshedilmeyeceği ifadelerini kullandı ama hem üyelerimiz sendikamızdan istifa ettirildi. Hem de birçok arkadaşımızın iş yeri değiştirildi. Bununla beraber 97 arkadaşımızın iş hakkı feshedildi" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü tamamlanması beklenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde nasıl karşılanacakları konusunda kesin bilgisi olmadığını söyleyen Yıldız, "Cumhuriyet Halk Partisi bizi genel binalarında nasıl karşılar bunu bilmiyoruz ama biz tüm mesajlarımızı iletip, söylememiz gerekenleri söyleyeceğiz. Derdimiz Cumhuriyet Halk Partisi'yle sorun ve problem yaşamak değil. Seçimlerden önce insani söylemlerde bulunup, seçimlerden sonra icraatın başına geçtiğinizde farklı bir uygulama yapacaksınız. Bu doğru bir uygulama değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Merkezi'nin önünde de bu mesajları kendilerine ileteceğiz" şeklinde konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bolu'da seçilen CHP'li Tanju Özcan'la bizzat görüştüğünü ama sonuç alamadığını söyleyen Yıldız, "İnsanların ekmeğiyle, emeğiyle uğraşmasınlar. İşten çıkarılan arkadaşlar hakkında bankamatik çalışanları olduklarına dair şeyler duyuyorum. Bunlar doğru değil. Ben Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bizzat kendim söyledim. 'Bu arkadaşlar Bolu Belediyesinin önünde oturuyor. Gidin arkadaşları dinleyin. Bu insanlar temizlik işinde çalışan arkadaşlar, asla bankamatik çalışanı değiller. Bunların sesine kulak verin' diye söyledik ama ne o arkadaşların ne de bizim sesimize kulak vermediler" dedi.