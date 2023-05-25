İhlas Haber Ajansı

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Emekli askerlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Emekli Muhafazakar Milliyetçi Astsubaylar Platformu (EMMAP), 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Emekli Muhafazakar Milliyetçi Astsubaylar Platformu (EMMAP), 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.


EMMAP Başkanı Abdullah Kaya ve Platform Sözcüsü Ergün Erdoğan, yaptıkları yazılı açıklamada 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti, kimseye boyun eğmeyen vakur duruşu ile Türkiye, dünyada artık bölgesel güç değil küresel bir güçtür. Ve inşallah süper güç olacaktır. İnşallah bu hızla gelecek yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

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