Emekliler doğa yürüyüşüne çıktı

Keçiören Belediyesi, emeklilere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenliyor. Bu kapsamda ilçedeki Sarıbeyler göletine gerçekleştirilen gezide Emekliler Platformu üyeleri hem spor yaptılar hem de sonbahardan kalan doğa manzarasına tanık oldular. Temiz havanın tadını çıkaran emekliler, doğa yürüyüşlerinin belirli periyotlarda tekrarlanması talebinde bulunarak, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Altınok, emeklilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek, "İnsanlarımızın hayatlarına küçük dokunuşlar yapmaya, onların emeklilik dönemlerini güzelleştirmeye devam ediyoruz. İş hayatı sonrası herhangi bir boşluğa düşmemeleri için yeni aktivitelerle onları buluşturuyoruz" dedi.