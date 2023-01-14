Emin Şen'den İHA'ya özel açıklama: “Anıtkabir bizimdir, karşı çıkanlar iftiracıdır”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in trol ordusu kurduğunu iddia ettiği Emin Şen, “Anıtkabir bizimdir. Anıtkabir'i yapan Menderes'tir. Karşı çıkan ise rezilliklerini bu iftiraya sığdıran zihniyet sahipleridir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde “Çok gizli. Açıklayacaklarımla ilgili hayati tehlikem var” diyerek, TBMM'de bir basın toplantısı ile açıklama yapmıştı. Özel burada, İçişleri Bakanlığı danışmanı olduğunu iddia ettiği ancak bakanlık tarafından bu durum yalanlanan Emin Şen, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, yaptığı açıklamayı “trollük” olarak niteleyen Emin Şen, “Özgür Özel topluma karşı rezil olunca başka bir yalana sarıldı” dedi.

Özel tarafından, Şen'e ait olduğu belirtilen ‘Eminimsi' adlı Twitter hesabından 2010'da atılan “Anıtkabir 2023'te yakılacak” tweetine ilişkin konuşan Emin Şen, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bütün açıklamasını bir sosyal medya danışmanına ve tamamen yalanlara dayandıran bu zat, şimdi de 10 yıl önce, yine Haydarpaşa yangınında hükümete yönelik Oray Eğin'in iftirasına sosyal medyada ironi ile verilen ve Eğin'in tweetini silmek zorunda kaldığı cevabı alıp Anıtkabir manipülasyonu yapmak alçaklıktır, ‘büyük balon elimizde patladı. Trol gazetelerimizle buradan yürüyelim' çirkefliğidir. 10 yıl önce FETÖ'cü Emre Uslu'nun attığı tweetle ‘cemaate' hakaret ettiğimiz ve FETÖ'nün sosyal medyada yaptığı operasyonlara bu milletin evladı olarak sessiz kalmadığımız için iş adresimiz hedef gösterilen, yine bizi Selam Tevhid davasında sanık yapan FETÖ'nün yaptıklarını manşete taşımak o günlerde hükümetin gitmesi için FETÖ'yü destekleyen Sözcü gazetesine yakışır.”

Bahse konu manşetlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hazırlanmasının ayrı bir tartışma konusu olduğunu dile getiren Şen, “Trolcülüğün nasıl olduğu, boş çıkan bir iftiranın dün ve bugün PKK seven medya dahil tüm candaş medyaya taşınması ispatıdır” dedi.

“Anıtkabir bizimdir” diyen Emin Şen, “Anıtkabir'i yapan Menderes'tir. Karşı çıkan ise rezilliklerini bu iftiraya sığdıran zihniyet sahipleridir. Sözcü gazetecisi ve iftira sahipleri ile ilgili avukatım gerekli suç duyurusunda bulunacaktır” ifadelerine yer verdi.