İhlas Haber Ajansı

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Emine Erdoğan: “İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Covid-19’a yakalanmaları üzerine yaptığı paylaşımda, “Anca beraber, kanca beraber.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Covid-19'a yakalanmaları üzerine yaptığı paylaşımda, “Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraber Covid-19'a yakalandıklarını duyurduğu paylaşımı alıntılayan Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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