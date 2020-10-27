Emine Erdoğan Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,” Maskeler virüse karşı en etkili ve hatta tek silahımız. Hem kendimizi hem de karşımızdakileri korumak için mutlaka maske takmalıyız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen atıklarıyla ilgili bir genelgeyi, pandeminin ilk günlerinde yayınlamıştı hatırlarsanız. Yani hepimiz bu hijyen malzemelerini diğer tüm atıklardan ayrı çöp kutularına atmamız gerektiğini biliyoruz. Ama gelin görün ki, kaldırım köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek, artık sıradan bir görüntü oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreninde konuştu. Sıfır atık projesinin birçok çevreden büyük ilgi gördüğünü ve uygulanmaya başlandığını kaydeden Emine Erdoğan,” Yarışmaya 231 geçerli proje başvurusu olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duydum. Her ne kadar üç proje ödül alacak olsa da, sıfır atık için fikir üretmiş tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerimizin bu konuyu sahiplenmiş olmasını çok önemli buluyorum. İnanıyorum ki ödül alsın almasın, geri kalan tüm projeler de hayata geçecektir. Hiç beklenmedik şekilde hayatımıza giren pandemi, önümüzde birçok mücadele alanı açtı. Bir yandan sağlığımızı bu büyük tehditten korumaya çalışıyoruz. Bir yandan da, hayatlarımızın normal düzenine geri dönmek için mücadele veriyoruz” dedi.

Tüm dünyanın pandeminin getirdiği yepyeni sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Erdoğan,” Dikkatlerinizi, bu sorunlardan biri olan maske atıklarına çekmek istiyorum. Maskeler virüse karşı en etkili ve hatta tek silahımız. Hem kendimizi hem de karşımızdakileri korumak için mutlaka maske takmalıyız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen atıklarıyla ilgili bir genelgeyi, pandeminin ilk günlerinde yayınlamıştı hatırlarsanız. Yani hepimiz bu hijyen malzemelerini diğer tüm atıklardan ayrı çöp kutularına atmamız gerektiğini biliyoruz. Ama gelin görün ki, kaldırım köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek, artık sıradan bir görüntü oldu” diye konuştu.

Pandemiyle mücadele ederken bilinçsiz kullanılan ürünlerin çevreye büyük zararlar verdiğine vurgu yapan Erdoğan,” Bu davranış, bugüne kadar yapılan güzel işleri de açıkçası ziyan ediyor. Temizlik hizmetinde çalışan personel başta olmak üzere, herkes için biyolojik tehlike oluşturuyor. Şu bir gerçek ki pandemi, kirlilik sorununu iyice arttırdı ve tüm dünya bu sınavda maalesef sınıfta kaldı. Halihazırda, yeryüzü sularındaki kirliğinin yüzde 80'e yakınını zaten plastikler oluşturuyordu. Bu kirliliğe şimdi maskeler ve plastik eldivenler gibi tek kullanımlık hijyen ürünleri de eklenmiş oldu. Oysa bundan 7-8 ay öncesine kadar, bilim insanlarının 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik şişe yüzeceği uyarısını konuşuyorduk. Şimdiyse, tedbirler alınmazsa, kullanılan maskelerin yüzde 75'inin çöp sahalarına ve yeryüzü sularına karışacağı noktasında önemli uyarılar var. Tek kullanımlık maskelerin büyük çoğunluğu plastik içeriyor” ifadelerini kullandı.

Pandemiyle beraber yeni çözüm arayışları meydana geldiğini kaydeden Erdoğan, ”Pandemiye kadar plastik şişelere başını sıkıştırmış ya da misinalara dolanmış canlılar için çözüm arıyorduk. Şimdi ise, maskelerin lastiklerine dolanmış kuşların, balıkların dramına şahitlik ediyoruz. Yani covid-19 mücadelesindeki en geçerli silahımızı, yanlış kullanmanın açtığı yeni bir tahribat alanı var karşımızda. Sıfır atık bir yaşam felsefesi, bir davranış biçimidir. Yani en az çöp üreteceğimiz ve çöpleri kaynağında ayrıştıracağımız bir yaşam tarzını inşa etmektir. Bu pandemi bize öğretti ki, sadece her şey yolundayken değil, alt üst olduğunda da yaşam tarzımızı sürdürülebilir kılmalıyız. Ve bu geniş çerçeveye, pandemi gibi kriz senaryolarını da eklemeliyiz. Bununla beraber, sıfır atık gibi bir felsefenin herkes tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi için yediden yetmişe bu isteği aşılamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Sıfır atık Projesi kapsamında belediyelere önemli görevler düştüğünü kaydeden Erdoğan, "Çünkü hem bu sistemi kuracaksınız, hem de sistemin işler hale gelmesi için farkındalık oluşturacaksınız. Sıfır atığın, yani doğa dostu yaşamların bir yaşam tarzı seçeneği değil, bir zaruret olduğunu, anlatacak olan da sizlersiniz. Size buradan bir tüyo vermek istiyorum. Lütfen çocuklara ulaşın. Çocukların, bu tip değerleri çok daha hızlı kazandığını biliyoruz .Eğer biz çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilirsek, meyvelerini çok kısa bir zamanda toplayacağımız iyilik tohumları ekmiş oluruz” diye konuştu.

Program sonrası Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında ödüle layık görülen projelere geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan ödüllerini takdim etti.

Programa; Erdoğan'ın yanı sıra Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah katıldı.