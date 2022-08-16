Emine Erdoğan ve Malezya Kraliçesi Azizah'tan Millet Kütüphanesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile birlikte Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ile bir araya geldi. İki lider eşi ardından kütüphanede bulunan Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Ardından ikili Nadir Eserler Kütüphanesi'ne geçerek, buradaki en eski Osmanlıca gastronomi kitaplarının sergilendiği bölümü gezdi. Erdoğan, burada Kraliçe Tunku Azizah'a Malayca Mesnevi ile himayelerinde İngilizce olarak hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını armağan etti.

İki lider eşi Malezya Bölümü'nün açılışını yaptı

Erdoğan ve Azizah sonradan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi içerisinde oluşturulan Malezya Bölümü'nün açılışını yaptı. Bu bölümde Kraliçe Azizah'ın hazırladığı gastronomi kitapları yer alırken lider eşleri ayrıca Çocuk Kütüphanesi ve Divan Salonu'nu da ziyaret ederek bilgi aldı. Emine Erdoğan ve Kraliçe Tunku Azizah Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında bir araya getirilen yöresel dokumaların bulunduğu "Türkiye Dokuma Atlası Sergisi'ni gezerek, dokumalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra iki lider eşi olgunlaşma enstitüleri tarafından Türkiye'nin muhtelif yerlerine özgü kumaşlarla hazırlanan kaftanların sergilendiği defileyi izledi.