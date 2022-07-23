Emine Erdoğan'dan “Ukrayna 2. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin, diplomasinin tüm araçlarını en üst düzeyde kullanarak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulması için çalıştığını vurgulayarak, "Savaşın yıktıklarını ayağa kaldırmanın ve tüm dünya olarak el ele vermenin, yeni savaşların önündeki en kuvvetli kalkan olacağına inanıyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın inisiyatifiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Ukrayna ve Dünya: Birlikte İnşa Edeceğimiz Gelecek” temalı Lider Eşleri 2. Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Katılımcılara Türk halkının saygı ve sevgilerini gönderen Emine Erdoğan, barışa ve beşeriyetin huzuruna büyük bir katkı olduğuna inandığı zirveye davetinden dolayı Olena'ya şükranlarını sunduğunu söyledi.

Ukrayna'daki savaşın beşinci ayını doldurduğuna işaret eden Emine Erdoğan, aradan geçen sürede on binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Milyonların evlerinden, yurtlarından olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu savaşın yerinden ettiği insanların 5 milyonu çocuklardan oluşuyor. Kıymetli dostum Olena'nın gönderdiği bir mektup üzerine bir girişim başlattım. Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan savaş mağduru yaklaşık 1300 kişiyi ülkemizde misafir ediyoruz. Çocuklarımıza, yaşadıkları travmanın etkilerini azaltmak için psikolojik destek sağlıyor, kültürel faaliyetler düzenliyoruz. Yunus Emre Enstitümüz ile ülkemizdeki yaklaşık bin 200 Ukraynalı yetim çocuk için Türkçe kursları başlattık. Ukraynalı okutmanları yüz yüze ve çevrim içi kurslara entegre ederek ders vermelerini sağlıyor ve bu zor süreçte onlara da destek oluyoruz. Enstitümüz, “Çocuklar için Temel Türkçe Kitabı” hazırladı. Ukraynalı Türkologlar bu yayınlarda yazar, çevirmen ve editör gibi roller aldı. Bu kitap, ayrıca çocuklar için hazırlanan dünyadaki ilk Türkçe-Ukraynaca öğretim kitabıdır. Bunun yanında, ünlü Ukraynalı yazar Lesya Ukrainka'nın “Zorluklar Öğretir” adlı masalının basımını tamamladık ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne teslim ettik."

Milli bayramların kutlamalarında Ukraynalı çocukları misafir ettiklerini hatırlatan Emine Erdoğan, gelecek günlerde de onlar için 3 günlük "Bilim, Kültür, Sanat" temalı bir etkinlik düzenleneceğini ifade etti.

Bir yandan da Türkiye'nin Ukrayna'ya ve komşu ülkelere sığınan Ukraynalılara insani yardım göndermeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Emine Erdoğan, bugüne kadar 100 tır dolusu yardımın Ukrayna ve Moldova'ya ulaştırıldığını belirtti. Emine Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"2021 yılında 89,3 milyon olan mülteci sayısı, Ukrayna Savaşı'yla maalesef 100 milyonu aştı. Savaş, herkesi etkilerken maalesef ki kadınları ve çocukları orantısız olarak etkiliyor. Barınma, güvenlik, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlardan mahrum oluyorlar. Hayatları onarılması güç yaralar alıyor. Şu gerçeği çok iyi anlamalıyız ki, dünyanın bir yerinde savaş varsa, insanlık oradan kan kaybetmekte ve feci bir sona sürüklenmektedir. Çünkü savaşlar, hiçbir zaman sürdürüldüğü sınırlar içinde kalmaz. Halihazırda Ukrayna'daki savaş da, tüm dünyanın ekonomik ve siyasi bir bunalım içine sürüklenmesine neden oluyor. Dünya barışı dediğimiz ideali gerçekleştirmek için, uluslararası toplum olarak tüm zulümlere eşit reflekslerle karşı koymamız lazım. Çünkü dünyanın tüm çocukları insanlığın öz evladı, tüm insanlar, insanlık ailesinin eşit mensuplarıdır. O yüzden, herkesi Ukrayna'nın yeniden imarında rol almaya davet ediyorum.

Irk, dil, din gibi ayrımları gözetmeden, savaş mağduru tüm kadın ve çocukların desteklenmesi için el ele verelim. Türkiye olarak, diplomasinin tüm araçlarını en üst düzeyde kullanıyor ve bu savaşın durdurulması için çalışıyoruz. Savaşın yıktıklarını ayağa kaldırmanın ve tüm dünya olarak el ele vermenin, yeni savaşların önündeki en kuvvetli kalkan olacağına inanıyorum. Lider Eşleri Zirvesi'nin Ukrayna'daki trajediye bir kere daha dikkat çekmesini ve bu kötü günlerin bir an önce geride kalmasını yürekten diliyorum."