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Emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Belediyelere ödenmesi gereken 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların gecikme faizi yüküyle karşılaşmaması için zamanında ödeme çağrısında bulundu.


Çankaya Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine 2019 yılı ilk taksiti son ödeme gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlattı. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede vatandaşların faizle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor. Çankaya Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlara mesai saatlerinde belediyeye ait 8 farklı noktada internet üzerinden ve bankalar aracılığıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor. Halkbank, Denizbank ve Akbank şubelerinden vergilerini ödeyebilecek Çankayalı mükellefler, belediyenin resmi internet sayfasında https://ebelediye.cankaya.bel.tr linkinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Çankaya Belediyesine bağlı tahsilat şubelerinin adres ve telefonları ise şöyle:


Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00


Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No:1 Sokullu Çankaya Evi içi - 481 21 36


Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı İçi - 441 66 54


Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No:2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99


Küçükesat: Esat Cad. No: 44 Çankaya Tapu İçi - 231 88 64


Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi


Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No:94 Kat 4 - 235 93 87


Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1516. Cad. Kapalı Pazaryeri içi -284 83 70.

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