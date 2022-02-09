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Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1’i erkek 3 kadını 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ile birlikte yakaladığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1'i erkek 3 kadını 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ile birlikte yakaladığını duyurdu.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadını yakaladığını duyurdu. Örgüt mensuplarının, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır haldeki 13 kilogramlık C4 patlayıcı ve telefon düzeneğine bağlı 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandığı aktarıldı. Zanlıların Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahısta gözaltına alınırken, yakalanan şahsın çektiği fotoğrafları para karşılığında terör örgütlerine sattığını alınan ifadesinde itiraf ettiği belirtildi.

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