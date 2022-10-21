Emniyet Genel Müdürlüğü: “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulamasında 4'ü terör suçu olmak üzere toplam 706 şahıs yakalandı”

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulamasında 4'ü terör suçu olmak üzere toplam 706 kişinin yakalandığını ve şahısların 37'sinin gözaltına alındığını, 264 kişiye ise idari ve adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terör örgütü mensuplarınca gerek geçiş gerekse mühimmat sevki amaçlı kullanılabilecek güzergahlarda İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak toplam 33 bin 164 personel ve 134 dedektör köpeğinin katılımı ile 6 bin 184 noktada gerçekleştirilen denetimlerde, 4'ü terör örgütü suçu olmak üzere 706 şahıs yakalandı. Şahısların 37'si gözaltına alınırken, 264 kişiye de idari ve adli işlem uygulandı. Uygulamada 9 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 110 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 2 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 3 bin 850 paket kaçak sigara ve 564 litre kaçak içki ele geçirildi.