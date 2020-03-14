İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü korona virüs dolandırıcılarına karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, korona virüs taraması bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.


Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Korona virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-155 haber vermesini bekliyoruz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.