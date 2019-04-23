Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar Uygulaması

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” kapsamında, huzur ve kamu düzenini bozan ile suç isleme amacındaki kişilerin yakalanarak mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanmasına yönelik; umuma acık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde es zamanlı olarak 22/04/2019 tarihinde 12:00-14:00 saatleri arasında park, okullar civarındaki cafeler, internet ve oyun salonları/kıraathaneler, 18:00-20:00 saatleri arasında ana kavsak, meydan, park, alışveriş merkezi, vb. alanlarda uygulama yapıldı.

Uygulama, ülke genelinde 10 bin 662 karma ekip, 199 dedektör köpek ve 45 bin 557 personelin katılımı ile yapıldı. Uygulama sonucunda; 387 bin 598 şahıs kontrol edildi, 2 FETO/PDY, 21 uyuşturucu suçları, 42 hırsızlık, 9 dolandırıcılık, 1.378 diğer suçlardan olmak üzere toplam 1.452 aranan şahıs yakalandı.

19 kayıp çocuk bulundu, ailelerine teslim edildi

19 kayıp çocuk bulundu ve ailelerine teslim edildi, 45'i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 196 sahsa adli işlem tesis edildi, bunlardan 90'ı gözaltına alındı. 97'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 466 şahsa dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma suçlarından idari para cezası kesildi. 21 yabancı uyruklu şahsa idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Dilencilik yapan 1'i yabancı uyruklu çocuk olmak üzere, toplam 16 çocuk ailelerine teslim edildi.

113 bin 778 adet araç kontrol edildi

19 bin 781 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 117 umuma açık iş yerine idari para cezası kesildi. 113 bin 778 adet araç kontrol edildi, 4 aranan araç yakalandı, eksiği tespit edilen 3 bin 217 araca idari para cezası kesilirken, 67 hacizli yakalamalı araç ile 632 araç trafikten men edildi. 1 adet uzun namlulu tüfek, 3 adet tabanca, 14 adet av tüfeği, 190 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 4 adet kesici/delici alet, 7 adet kuru sıkı tabanca, 2 gram eroin, 343,85 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 4,03 gram bonzai, 17 kok hint keneviri, (3) adet uyuşturucu hap, 7 bin 90 paket kaçak sigara, 6,5 litre kaçak içki, 65 kg kaçak tütün ve 18 bin 600 adet makaron ele geçirildi.