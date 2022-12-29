Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “Tarihimizin en güçlü dönemini yaşıyoruz”

81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, atılan kararlı adımların teşkilatta başarılı sonuçlar getirdiğine değinerek şunları dedi:

“Sahip olduğumuz çok güçlü teknik altyapı ve fiziki imkanlar, kullandığımız çok güçlü ekipmanlar itibariyle tarihimizin en güçlü dönemini yaşıyoruz. Bu gücümüzün sahaya yansıması olarak da mücadele ettiğimiz bütün başlıklarda, alanlarda çok iyi neticeleri elde ediyoruz. Hiç şüphesiz ki milletimizin ve devletimizin bize sağladığı bu imkanlar doğrultusunda en üst seviyeden güvenlik hizmetini vermek bizim ve teşkilatımız için hem bir görev hem de bir onurdur. Burada sıcak bir ortamda sizlerin hem teşkilatımızla ilgili hem işleyişlerimizle ilgili hem kendi beklentilerimiz ve taleplerimizle ilgili bir değerlendirmeyi ortaya koyacağız.”