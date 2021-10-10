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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan taziye mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda şehit olan özel harekat polisi için taziye mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda şehit olan özel harekat polisi için taziye mesajı yayımladı.


Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin, Suriye görev gücü kapsamında, 10.10.2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit olmuştur.


Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

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