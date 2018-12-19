İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Başkan Güney'e ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'i ziyaret etti.


Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kızılcahamam'daki bir otelde gerçekleştirilen "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı"na katıldı. Uzunkaya, çalıştay sonrası Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile birlikte Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney'i makamında ziyaret etti. Güney, ziyarette Uzunkaya ve Yılmaz'a hediye taktim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.