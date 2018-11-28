Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Batman şehidi için taziye mesajı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Batman'da düzenlenen bir operasyonda şehit olan Polis Memuru Birol Öztekin'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Batman'da düzenlenen bir operasyonda şehit olan Polis Memuru Birol Öztekin için taziye mesajı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda şunlar aktarıldı:

“Teşkilatımız mensuplarından Polis Memuru Birol Öztekin 27 Kasım 2018 günü Batman ilinde düzenlenen operasyon esnasında çıkan çatışmada şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”