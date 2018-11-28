İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Batman şehidi için taziye mesajı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Batman’da düzenlenen bir operasyonda şehit olan Polis Memuru Birol Öztekin’in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Batman'da düzenlenen bir operasyonda şehit olan Polis Memuru Birol Öztekin'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Batman'da düzenlenen bir operasyonda şehit olan Polis Memuru Birol Öztekin için taziye mesajı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda şunlar aktarıldı:


“Teşkilatımız mensuplarından Polis Memuru Birol Öztekin 27 Kasım 2018 günü Batman ilinde düzenlenen operasyon esnasında çıkan çatışmada şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.